LA DOLCE VITA – MAISON JULLIAN 1, chemin de halage du Port Neuf Béziers, 30 août 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Une fois n’est pas coutume, Maison Jullian se met à l’heure italienne. Au son des mélodies les plus emblématiques, et à la fraîcheur de notre parc, Charles Teboul, anciennement propriétaire de plusieurs restaurants italiens à Paris, et ses équipes, vous proposent un voyage culinaire, en 5 services, à travers l’Italie et la richesse de ses régions.

Vous pourrez également apprécier toute la diversit.

2023-08-30 19:30:00 fin : 2023-08-30 . EUR.

1, chemin de halage du Port Neuf

Béziers 34500 Hérault Occitanie



For once, Maison Jullian is going Italian. To the sound of the most emblematic melodies, and the freshness of our park, Charles Teboul, former owner of several Italian restaurants in Paris, and his teams, offer you a culinary journey, in 5 courses, through Italy and the richness of its regions.

You’ll also be able to appreciate the full diversity of our

Por una vez, la Maison Jullian se vuelve italiana. Al son de las melodías más emblemáticas y de la frescura de nuestro parque, Charles Teboul, antiguo propietario de varios restaurantes italianos en París, y sus equipos, le proponen un viaje culinario, en 5 platos, por Italia y la riqueza de sus regiones.

También podrá apreciar toda la diversidad de la cocina italiana

Einmal ist keinmal: Das Maison Jullian steht ganz im Zeichen Italiens. Zu den Klängen der bekanntesten Melodien und der Frische unseres Parks laden Sie Charles Teboul, ehemaliger Besitzer mehrerer italienischer Restaurants in Paris, und sein Team zu einer kulinarischen Reise in fünf Gängen durch Italien und den Reichtum seiner Regionen ein.

Sie können auch die ganze Vielfalt des Landes genießen

