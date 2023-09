CARTE AUX TRÉSORS « ENTRE FORCE ET FRAGILITÉ DE LA FORÊT » 1 chemin de faîte Laval-sur-Vologne, 15 octobre 2023, Laval-sur-Vologne.

Laval-sur-Vologne,Vosges

Partez à la recherche des trésors de nos beaux paysages. A l’aide de VTT, en famille ou entre amis, apprenez à regarder d’une autre manière ce qui semble si ordinaire. Ce jeu mélange enquête, culture et nature pour un moment convivial et un peu sportif.

Parcours d’environ 24km (+400m de dénivelé).

Gratuit, sur inscription à l’Office de Tourisme.

Repas tiré du sac.

Possibilité de louer des VTT et VAE à l’Office de Tourisme.

Lots à gagner. À partir de 10 ans.. Tout public

Dimanche 2023-10-15 09:30:00 fin : 2023-10-15 16:00:00. 0 EUR.

1 chemin de faîte Ferme « La Faîte »

Laval-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est



Set off in search of the treasures of our beautiful landscapes. With the help of mountain bikes, with family or friends, learn to look at what seems so ordinary in a different way. This game combines investigation, culture and nature for a convivial and slightly sporty experience.

Route approx. 24km (+400m ascent).

Free, with registration at the Tourist Office.

Packed lunch.

Mountain bikes and VAEs available for hire from the Tourist Office.

Prizes to be won. Ages 10 and up.

Salga en busca de los tesoros de nuestros bellos paisajes. Con la ayuda de bicicletas de montaña, en familia o con amigos, aprende a mirar de otra manera lo que parece tan cotidiano. Este juego combina investigación, cultura y naturaleza para una experiencia de convivencia y ligeramente deportiva.

Aproximadamente 24 km (+400 m de desnivel).

Gratuito, previa inscripción en la Oficina de Turismo.

Almuerzo para llevar.

Bicicletas de montaña y bicicletas de alquiler en la Oficina de Turismo.

Premios. A partir de 10 años.

Machen Sie sich auf die Suche nach den Schätzen unserer schönen Landschaften. Mithilfe von Mountainbikes, mit der Familie oder mit Freunden lernen Sie, das scheinbar so Gewöhnliche mit anderen Augen zu sehen. Dieses Spiel vermischt Ermittlungen, Kultur und Natur zu einem geselligen und etwas sportlichen Moment.

Strecke von ca. 24 km (+400 m Höhenunterschied).

Kostenlos, mit Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt.

Mahlzeit aus dem Rucksack.

Möglichkeit, Mountainbikes und VAEs beim Fremdenverkehrsamt zu mieten.

Es gibt Lose zu gewinnen. Ab 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES