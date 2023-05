SOLARPUNK FESTIVAL 1 Chemin de Faîte, 14 juillet 2023, Laval-sur-Vologne.

Laval-sur-Vologne,Vosges

Deux nuits de nuances PUNK à La Faîte !

LE rendez-vous punk/rock, post punk, cold-wave à ne pas rater, impulsé par la vitalité de la scène punk vosgienne. Pour cette grande première, La Faîte s’associe à Déviance Records, label indépendant vosgien, pour une programmation aux petits oignons. Ça va décoiffer, vous êtes prévenus !. Adultes

Vendredi 2023-07-14 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-15 23:59:00. 10 EUR.

1 Chemin de Faîte La Faîte

Laval-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est



Two nights of PUNK nuances at La Faîte !

THE punk/rock, post-punk, cold-wave event not to be missed, driven by the vitality of the Vosges punk scene. For this great premiere, La Faîte joins Déviance Records, an independent label from the Vosges, for a very special program. It’s going to be a blast, you’ve been warned!

¡Dos noches de matices PUNK en La Faîte!

LA cita ineludible del punk/rock, post-punk, cold-wave, impulsada por la vitalidad de la escena punk de los Vosgos. Para este gran estreno, La Faîte se ha asociado con Déviance Records, sello independiente de los Vosgos, para ofrecer un programa a la altura. ¡Ya le avisamos de que va a ser la bomba!

Zwei Nächte voller PUNK-Nuancen in La Faîte!

DAS Punk/Rock-, Post-Punk- und Cold-Wave-Treffen, das Sie nicht verpassen dürfen, angetrieben von der Vitalität der Punkszene in den Vogesen. Für diese große Premiere hat sich La Faîte mit Déviance Records, einem unabhängigen Label aus den Vogesen, zusammengetan, um ein Programm auf die Beine zu stellen. Sie sind gewarnt!

Mise à jour le 2023-05-19 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES