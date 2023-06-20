Habitat avec auto production énergie, jardin permaculture et monnaie locale 1 Chemin de Charbuy Fleury-la-Vallée Catégories d’Évènement: Fleury-la-Vallée

Yonne Habitat avec auto production énergie, jardin permaculture et monnaie locale 1 Chemin de Charbuy, 20 juin 2023, Fleury-la-Vallée. Fleury-la-Vallée,Yonne .

2023-06-20 à ; fin : 2023-06-20 19:00:00. EUR.

1 Chemin de Charbuy Habitat particulier

Fleury-la-Vallée 89113 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-05-26 par ENERGY CITIES Détails Catégories d’Évènement: Fleury-la-Vallée, Yonne Autres Lieu 1 Chemin de Charbuy Adresse 1 Chemin de Charbuy Habitat particulier Ville Fleury-la-Vallée Departement Yonne Lieu Ville 1 Chemin de Charbuy Fleury-la-Vallée

1 Chemin de Charbuy Fleury-la-Vallée Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleury-la-vallee/

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