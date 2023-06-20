Habitat avec auto production énergie, jardin permaculture et monnaie locale 1 Chemin de Charbuy Fleury-la-Vallée
Catégories d’Évènement:
Habitat avec auto production énergie, jardin permaculture et monnaie locale 1 Chemin de Charbuy, 20 juin 2023, Fleury-la-Vallée.
Fleury-la-Vallée,Yonne
.
2023-06-20 à ; fin : 2023-06-20 19:00:00. EUR.
1 Chemin de Charbuy Habitat particulier
Fleury-la-Vallée 89113 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Mise à jour le 2023-05-26 par ENERGY CITIES
Cliquez ici pour ajouter gratuitement un événement dans cet agenda
1 Chemin de Charbuy Fleury-la-Vallée Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleury-la-vallee/
Fleury-la-Vallée Yonne