Habitat avec auto production énergie, jardin permaculture et monnaie locale 1 Chemin de Charbuy, 20 juin 2023, Fleury-la-Vallée.

Fleury-la-Vallée,Yonne

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2023-06-20 à ; fin : 2023-06-20 19:00:00. EUR.
1 Chemin de Charbuy Habitat particulier
Fleury-la-Vallée 89113 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-05-26 par ENERGY CITIES