EURL DE CHANTEREINE – DECROUY Isabelle & Thomas 1, Chemin de Chantraine Lalobbe, 12 juillet 2023, Lalobbe.

Lalobbe,Ardennes

Vente de viandes variétés diverses et œufs. OUVERT TOUTE L’ANNÉE SUR RDV.

1, Chemin de Chantraine

Lalobbe 08460 Ardennes Grand Est



Sale of various types of meat and eggs. OPEN ALL YEAR ROUND BY APPOINTMENT

Venta de varios tipos de carne y huevos. ABIERTO TODO EL AÑO CON CITA PREVIA

Verkauf von Fleisch verschiedener Sorten und Eiern. GANZJÄHRIG GEÖFFNET NACH VEREINBARUNG

