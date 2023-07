LA FABIC COURS ET STAGES DE CUISINE 1 Chemin de Borie Parc Bellegarde Castelnau-le-Lez, 12 juillet 2023, Castelnau-le-Lez.

Castelnau-le-Lez,Hérault

Un atelier de cuisine et de pâtisserie avec un Chef à la Fabic Montpellier – Castelnau-le-Lez

Voici une idée d’activité gourmande, à faire en solo, en famille ou entre amis le week-end à Montpellier.

Vous souhaitez devenir un cuistot et faire de la compétition aux candidats de Top Chef ?.

Vendredi 09:00:00 fin : . EUR.

1 Chemin de Borie

Parc Bellegarde

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie



A cooking and patisserie workshop in french with a chef at Fabic Montpellier – Castelnau-le-Lez . Here’s an idea for a gourmet activity to do on your own, with family or friends at the weekend in Montpellier.

Taller de cocina y pastelería en francés con un chef en Fabic Montpellier – Castelnau-le-Lez

Le proponemos una actividad gastronómica para realizar solo, en familia o con amigos durante el fin de semana en Montpellier.

Ein Koch- und Backworkshop mit einem Chefkoch in der Fabic Montpellier – Castelnau-le-Lez

Hier ist eine Idee für eine Feinschmeckeraktivität, die Sie allein, mit der Familie oder mit Freunden am Wochenende in Montpellier unternehmen können.

Möchten Sie ein Koch werden und mit den Kandidaten von Top Chef konkurrieren?

Mise à jour le 2023-06-30 par OT MONTPELLIER