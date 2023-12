ATELIERS DE CUISINE – LA FABIC 1 Chemin de Borie bat C Parc Bellegarde Castelnau-le-Lez Catégories d’Évènement: Castelnau-le-Lez

Hérault ATELIERS DE CUISINE – LA FABIC 1 Chemin de Borie bat C Parc Bellegarde Castelnau-le-Lez, 21 septembre 2024, Castelnau-le-Lez. Castelnau-le-Lez Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 09:30:00

fin : 2024-09-21 12:30:00 Cuisinez un plat, un dessert ou les deux avec un Chef professionnel !.

Cuisinez un plat, un dessert ou les deux avec un Chef professionnel !

Cuisinez un plat, un dessert ou les deux avec un Chef professionnel ! Au programme, le retour de vos ateliers préférés mais aussi des nouveautés !

• Cocktails et mocktails – boissons avec et sans alcool

• Cuisine italienne

• Tarte framboise pistache, fleur d’oranger pistache

• Cuisine du Sud (rouille de seiche, gardiane de taureau, fougasse d’aigues mortes)

• Bao burger

• Cuisine veggie … Découvrez le programme complet EUR.

1 Chemin de Borie

bat C

Parc Bellegarde

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-11-13 par OT MONTPELLIER Détails Catégories d’Évènement: Castelnau-le-Lez, Hérault Autres Code postal 34170 Lieu 1 Chemin de Borie bat C Parc Bellegarde Adresse 1 Chemin de Borie bat C Parc Bellegarde Ville Castelnau-le-Lez Departement Hérault Lieu Ville 1 Chemin de Borie bat C Parc Bellegarde Castelnau-le-Lez Latitude 43.62297 Longitude 3.90988 latitude longitude 43.62297;3.90988

1 Chemin de Borie bat C Parc Bellegarde Castelnau-le-Lez Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnau-le-lez/