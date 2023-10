Visite à la ferme : « Sur la (dernière) trace de l’escargot… » 1 chemin de Bernicaze Arras-en-Lavedan, 1 novembre 2023, Arras-en-Lavedan.

Arras-en-Lavedan,Hautes-Pyrénées

Dernière journée de visite de l’élevage d’escargots de la saison à la Ferme Karrascol !.

2023-11-01 10:30:00 fin : 2023-11-01 14:30:00. EUR.

1 chemin de Bernicaze ARRAS-EN-LAVEDAN

Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Last day of snail farm visits of the season at Karrascol Farm!

¡Último día de visitas a la granja de caracoles de la temporada en la granja Karrascol!

Letzter Tag des Besuchs der Schneckenzucht auf der Karrascol-Farm für diese Saison!

Mise à jour le 2023-10-18 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65