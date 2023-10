Atelier sucettes au caramel – Ferme-musée du Cotentin 1 chemin de Beauvais Sainte-Mère-Église, 3 novembre 2023, Sainte-Mère-Église.

Sainte-Mère-Église,Manche

Avec François, la fabrication de sucettes au caramel donne naissance à un conte fabuleux.

Chaque enfant repart avec une sucette.

Activité sur réservation. Supplément 2.50€/enfant en plus de l’entrée au musée..

2023-11-03 16:00:00

1 chemin de Beauvais Ferme-musée du Cotentin

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie



With François, the making of caramel lollipops gives birth to a fabulous tale.

Each child leaves with a lollipop.

Activity on reservation. Supplement 2.50?/child in addition to museum admission.

Con François, la elaboración de piruletas de caramelo da origen a un cuento fabuloso.

Cada niño se va con una piruleta.

Actividad en la reserva. 2,50 por niño, además de la entrada al museo.

Mit François entsteht aus der Herstellung von Karamell-Lollis ein märchenhaftes Märchen.

Jedes Kind geht mit einem Lolli nach Hause.

Aktivität nach vorheriger Anmeldung. Zuschlag 2.50?/Kind zusätzlich zum Museumseintritt.

