Atelier bourdelots au feu de bois 1 chemin de Beauvais Sainte-Mère-Église, 26 octobre 2023, Sainte-Mère-Église.

Sainte-Mère-Église,Manche

Préparation de ce dessert normand à base de pomme : fabrication de la pâte et cuisson au four à bois. Chacun repart avec son bourdelot. Emmener sa boîte.

Activité 2.50€/pers en plus de l’entrée au musée..

2023-10-26 14:30:00 fin : 2023-10-26 . .

1 chemin de Beauvais Ferme-musée du Cotentin

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie



Prepare this Norman apple-based dessert: make the dough and bake in a wood-fired oven. Everyone leaves with their own bourdelot. Bring your own box.

2.50/person in addition to museum admission.

Prepare este postre de manzana normanda: haga la masa y hornee en horno de leña. Cada uno se va con su propio bourdelot. Traiga su propia caja.

2,50 EUR/persona, además de la entrada al museo.

Zubereitung dieses normannischen Desserts auf Apfelbasis: Herstellung des Teigs und Backen im Holzofen. Jeder geht mit seinem Bourdelot nach Hause. Nehmen Sie Ihre Schachtel mit.

Aktivität 2.50?/Pers zusätzlich zum Museumseintritt.

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche