Atelier jus de pomme – Ferme-musée du Cotentin 1 chemin de Beauvais Sainte-Mère-Église, 24 octobre 2023, Sainte-Mère-Église.

Sainte-Mère-Église,Manche

Venez découvrir comment les paysans pressaient les pommes autrefois pour faire le cidre.

Chacun pourra s’essayer au broyage et pressage des pommes.

Dégustation du bon jus obtenu.

Activité 2,50€/pers en plus de l’entrée au musée. Sur réservation..

2023-10-24 14:30:00 fin : 2023-10-24 . .

1 chemin de Beauvais Ferme-musée du Cotentin

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie



Come and discover how farmers used to press apples to make cider

Everyone can try their hand at crushing and pressing apples.

Tasting of the good juice obtained.

Activity 1.80€/pers in addition to the entrance to the museum. On reservation.

Venga y descubra cómo los agricultores prensaban las manzanas para hacer sidra.

Todo el mundo podrá probar a machacar y prensar manzanas.

Deguste el zumo resultante.

2,50 ¤ por persona, además de la entrada al museo. Reserva previa.

Erfahren Sie, wie die Bauern früher Äpfel für die Herstellung von Cidre gepresst haben.

Jeder kann sich selbst am Zerkleinern und Pressen der Äpfel versuchen.

Verkostung des daraus gewonnenen guten Saftes.

Aktivität 2,50?/Person zusätzlich zum Eintritt ins Museum. Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche