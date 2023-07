Forum des associations 1 Chem. du Pré aux Dames Chabeuil, 8 septembre 2023, Chabeuil.

Chabeuil,Drôme

Venez découvrir les associations de la ville de Chabeuil lors du forum !

Culture, sport, loisirs ect : une soixantaine d’associations réunies pour présenter leurs activités et proposer des démonstrations au public..

2023-09-08 16:00:00 fin : 2023-09-08 . .

1 Chem. du Pré aux Dames Centre culturel

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover Chabeuil’s associations at the forum!

Culture, sport, leisure activities, etc.: some sixty associations come together to present their activities and offer demonstrations to the public.

Venga a descubrir las asociaciones de Chabeuil en el foro

Cultura, deporte, ocio… Unas sesenta asociaciones presentarán sus actividades y harán demostraciones al público.

Entdecken Sie auf dem Forum die Vereine der Stadt Chabeuil!

Kultur, Sport, Freizeit usw.: Rund 60 Vereine haben sich versammelt, um ihre Aktivitäten vorzustellen und dem Publikum Vorführungen zu bieten.

Mise à jour le 2023-07-15 par Valence Romans Tourisme