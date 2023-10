Chantier Nature Bénévole 1 Chem. des Grives, 13013 Marseille, France MARSEILLE 13, 25 janvier 2023, MARSEILLE 13.

Chantier Nature Bénévole 25 janvier – 31 mai, les mercredis 1 Chem. des Grives, 13013 Marseille, France Gratuit

Tout les mercredis entre 9h30 et 12h30, venez participer à l’entretien du potager en restanques et du verger au Conservatoire des Restanques.

Au programme :

-Plantation (graines de plantes aromatiques, de fleurs…),

-Entretien du potager et du jardin d’herbes aromatiques (binage, désherbage, débroussaillage, paillage, engrais naturel au potager …)

-Bricolages divers (fabrication de compost, carrés de plantation, abris, banc, séchoir …)

-Récoltes au potager et cueillettes des fruits du verger (figues, mûres, olives, tomates, poivrons, courges …)

Cette action répond à un besoin de retour à la nature, de mettre les mains à la terre, d’échanger avec les participants et l’équipe, de participer à un projet d’intérêt général, de créer du lien social et intergénérationnel .

Conservatoire des Restanques Verger et Jardin Méditerranéen, 1 ch des grives 13013 MARSEILLE. Accessible en Bus 37 départ Métro Malpassé, direction la Batarelle, Arrêt Chemin des Grives.

Durée : 3h

Activité organisée par Monique – Présidente de l’association Colinéo

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/chantier-nature-benevole

1 Chem. des Grives, 13013 Marseille, France 1 Chem. des Grives, 13013 Marseille, France MARSEILLE 13 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/chantier-nature-benevole »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/chantier-nature-benevole »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T10:30:00+01:00 – 2023-01-25T13:30:00+01:00

2023-05-31T11:30:00+02:00 – 2023-05-31T14:30:00+02:00

Nature Atelier nature