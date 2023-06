Jeux de piste au château Lavison 1 château de lavison Loubens, 4 juillet 2023, Loubens.

Loubens,Gironde

Durant tous l’été, les mardis et jeudis après-midi, partez à l’aventure dans le château de Lavison, résolvez les énigmes et retrouvez le trésor caché dans ses murs !

Jeux de piste pour les enfants à partir de 7ans.

Possibilité de visiter le château et le chai tout l’après-midi en complément.

Une buvette vous attend sur place, réservation obligatoire..

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-04 17:30:00. EUR.

1 château de lavison Château Lavison

Loubens 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On Tuesday and Thursday afternoons throughout the summer, set off on an adventure in the Château de Lavison, solve the riddles and find the treasure hidden within its walls!

Treasure hunt for children aged 7 and over.

You can also visit the château and winery all afternoon.

A refreshment bar awaits you on site (reservation essential).

Durante todo el verano, los martes y jueves por la tarde, vive una aventura en el castillo de Lavison, resuelve los enigmas y encuentra el tesoro que esconden sus muros

Búsqueda del tesoro para niños a partir de 7 años.

También podrá visitar el castillo y la bodega durante toda la tarde.

Refrescos in situ. Imprescindible reservar.

Den ganzen Sommer über kannst du dienstags und donnerstags nachmittags Abenteuer im Schloss Lavison erleben, Rätsel lösen und den Schatz finden, der in seinen Mauern versteckt ist!

Schnitzeljagd für Kinder ab 7 Jahren.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Schloss und den Weinkeller den ganzen Nachmittag zu besichtigen.

Vor Ort erwartet Sie ein Getränk, Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-19 par OT de l’Entre-deux-Mers