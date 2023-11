Jazz & Swing Biarritz invite les Oracles du phono 1 Carrefour d’Hélianthe Biarritz, 25 novembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Ce sextet dirigé par le saxophoniste Nicolas Fourgeux, prêche le retour du phonographe et du jazz des années 20-30 qui continue de faire vibrer par son éternelle fraîcheur. En effet, ils reprennent des morceaux des toutes premières grandes formations américaines (constituées de onze à vingt musiciens) qu’ils font sonner à 6 avec leurs propres arrangements.

Six prodigieux musiciens, amoureux de cette musique, vous proposent donc de revisiter un répertoire insubmersible avec une énergie et un swing jubilatoires.

Vous allez adorer ce jazz rétro qui met la banane… Et Dieu sait qu’on en a besoin en ce moment…

Repas – concert

Inscriptions avant le 20 novembre 2023 : jazz64200@gmail.com.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

1 Carrefour d’Hélianthe Hôtel Radisson Blu

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This sextet, led by saxophonist Nicolas Fourgeux, preaches the return of the phonograph and the jazz of the 20s and 30s, which continues to thrill with its eternal freshness. They take tunes from the very first big American bands (made up of eleven to twenty musicians) and make them sound like 6 with their own arrangements.

Six prodigious musicians, in love with this music, revisit an unsinkable repertoire with jubilant energy and swing.

You’re going to love this retro jazz that makes you feel like a banana? And God knows we need it right now?

Meal – concert

Registration before November 20, 2023: jazz64200@gmail.com

Este sexteto, dirigido por el saxofonista Nicolas Fourgeux, predica el regreso del fonógrafo y del jazz de los años 20 y 30, que sigue emocionando con su eterna frescura. Toman melodías de las primeras grandes bandas americanas (formadas por once a veinte músicos) y las hacen sonar como 6 con sus propios arreglos.

Seis músicos prodigiosos, enamorados de esta música, le ofrecen la oportunidad de revisitar un repertorio insumergible con energía jubilosa y swing.

Le encantará este jazz retro que le hará sentirse como un plátano? Y Dios sabe que lo necesitamos ahora mismo?

Comida – concierto

Inscripción antes del 20 de noviembre de 2023: jazz64200@gmail.com

Dieses Sextett unter der Leitung des Saxophonisten Nicolas Fourgeux predigt die Rückkehr des Grammophons und des Jazz der 20er und 30er Jahre, der durch seine ewige Frische immer noch begeistert. Sie spielen Stücke der allerersten großen amerikanischen Formationen (bestehend aus elf bis zwanzig Musikern), die sie mit ihren eigenen Arrangements zu 6 klingen lassen.

Sechs wunderbare Musiker, die in diese Musik verliebt sind, bieten Ihnen also die Möglichkeit, ein unsinkbares Repertoire mit jubilierender Energie und Swing neu zu beleben.

Sie werden diesen Retro-Jazz lieben, der die Banane zum Leben erweckt Und die brauchen wir im Moment weiß Gott

Essen – Konzert

Anmeldungen bis zum 20. November 2023: jazz64200@gmail.com

Mise à jour le 2023-11-02 par OT Biarritz