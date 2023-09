Jazz & Swing Biarritz invite Doriz & Pastre Fathers and Sons 1 Carrefour d’Helianthe Biarritz Catégories d’Évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques Jazz & Swing Biarritz invite Doriz & Pastre Fathers and Sons 1 Carrefour d’Helianthe Biarritz, 21 octobre 2023, Biarritz. Biarritz,Pyrénées-Atlantiques Repas + concert Avec Dany Doriz (vibes)

Michel Pastre (ténor sax)

Cesar Pastre (orgue)

Didier Dorise (drums).

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

1 Carrefour d’Helianthe Hôtel Radisson

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Meal + concert With Dany Doriz (vibes)

Michel Pastre (tenor sax)

Cesar Pastre (organ)

Didier Dorise (drums) Comida + concierto Con Dany Doriz (vibráfono)

Michel Pastre (saxo tenor)

Cesar Pastre (órgano)

Didier Dorise (batería) Essen + Konzert Mit Dany Doriz (Vibes)

Michel Pastre (Tenor Sax)

Cesar Pastre (Orgel)

Didier Dorise (drums) Mise à jour le 2023-09-21 par OT Biarritz Détails Catégories d’Évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu 1 Carrefour d'Helianthe Adresse 1 Carrefour d'Helianthe Hôtel Radisson Ville Biarritz Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 1 Carrefour d'Helianthe Biarritz latitude longitude 43.478275;-1.564582

1 Carrefour d'Helianthe Biarritz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biarritz/