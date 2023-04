Osez le vin au féminin au Domaine Gueth 1 Brunnmattweg, 9 février 2023, Gueberschwihr.

« Osez le vin au féminin » est une expérience exaltante au fil des vignes et du vin. Muriel, vigneronne indépendante, vous invite dans les coulisses viticoles de son quotidien lors d’une aventure oenotouristique de 2 heures.

2023-02-09 à ; fin : 2023-09-17 16:00:00. EUR.

1 Brunnmattweg

Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est



« Dare to be a woman in wine » is an exhilarating experience in the vineyards and in wine. Muriel, an independent winegrower, invites you behind the scenes of her daily life in the wine industry during a 2-hour wine tourism adventure

« Atrévete a ser una mujer en el vino » es una experiencia estimulante en los viñedos y en el vino. Muriel, viticultora independiente, le invita a conocer los entresijos de su vida cotidiana en el sector vitivinícola durante una aventura enoturística de 2 horas

« Osez le vin au féminin » ist ein aufregendes Erlebnis in den Weinbergen und beim Wein. Muriel, eine unabhängige Winzerin, lädt Sie auf einem zweistündigen Weintourismus-Abenteuer hinter die Kulissen ihres Alltags ein

