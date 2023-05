1 bouquin 1 vin : rencontre littéraire avec Lucille Dupré et Maaï Youssef La Quincave, 18 juin 2023, Paris.

Le dimanche 18 juin 2023

de 18h00 à 20h00

.Tout public. gratuit sous condition

Les deux autrices Lucille Dupré et Maaï Youssef vont venir nous présenter leur magnifique correspondance « Lettres d’hiver, lettres d’été, écrire la maternité ».

Dans le cadre du cycle Lire les femmes* de 1 bouquin 1 vin, venez rencontrer Lucille Dupré et Maaï Youssef pour échanger autour de leur correspondance-essai Lettres d’hiver, lettres d’été, écrire la maternité. Un livre émouvant qui aborde la (non-)maternité sous beaucoup d’angles ; un échange truffé de références qui démontre à quel point la question de la (non-)maternité devrait être au sein des débats et préoccupations féministes.

La rencontre se constitue d’un moment de lecture, d’un échange et d’une dégustation du vin choisi par les autrices pour accompagner la soirée. Les livres seront en vente sur place.

*Lire les femmes est un une initiative de l’association 1 bouquin 1 vin qui a pour but de mettre en valeur les écritures des femmes et autour du féminisme.

Résumé de l’éditeur : Œuvre originale et émouvante, où l’essai emprunte le chemin de la correspondance, de la littérature et de la poésie, où l’intime côtoie le politique, Lettres d’hiver, lettres d’été est le témoignage bouleversant de deux jeunes femmes d’aujourd’hui. Le temps d’un hiver et d’un été, Maaï et Lucille, deux amies autrices, se sont écrit pour se raconter leurs joies, leurs peines, leur travail d’écriture ; et pour Maaï, cet enfant qui ne vient pas quand Lucille, elle, a deux jeunes enfants et du mal à retrouver son équilibre. Bercées par la chaleur de leur amitié, elles cherchent et trouvent les mots afin de comprendre ce qui se joue pour elles dans cette maternité qui se dérobe : la fatigue, les fausses couches, la honte, la solitude, l’envie de s’enfuir, la détresse parfois…

Mais la joie aussi, l’amour, la mer Méditerranée si belle et si fantasque, les chansons de Dalida, les livres et ces stratégies de survie qu’on échafaude ensemble. Ce qui n’était au départ qu’une conversation entre amies devient une quête essentielle et poignante, qui nous invite, toutes et tous, mères et non-mères, à (ré)inventer des possibles qui nous soient justes.

La Quincave 17, Rue Bréa 75006 Paris

Contact : https://1bouquin1vin.com/ 1bouquin.1vin@gmail.com

