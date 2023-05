1 bouquin 1 vin : rencontre littéraire avec Déborah Saïag et Mika Tard La Quincave, 14 mai 2023, Paris.

Le dimanche 14 mai 2023

de 18h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Déborah Saïag et Mika Tard vont présenter leur roman « Ta main sur ma bouche » ; un temps de lecture et d’échange autour d’un thriller Me-Too au rythme galopant.

Dans le cadre du cycle Lire les femmes de 1 bouquin 1 vin, venez rencontrer Déborah Saïag et Mika Tard pour échanger autour de leur roman écrit à 4 mains «Ta main sur ma bouche». La rencontre se constitue d’un moment de lecture, d’un échange et d’une dégustation du vin choisi par les autrices pour accompagner la soirée. Les romans seront en vente sur place.

Lire les femmes est un une initiative de l’association 1 bouquin 1 vin qui a pour but de mettre en valeur les écritures des femmes et autour du féminisme.

4ème de couverture: « Elle a mis un #MeToo. Une espèce d’onde de choc envahit mon sternum. Tout mon corps se raidit. Comme une agression.

– Putain, mais qu’est-ce qu’elle ressort cette histoire d’il y a dix mille ans ? C’est pas possible !

– C’était pas il y a dix mille ans, c’était il y a six ans, Edouard.

– Et elle dit quoi ?

– Elle raconte tout. «

Edouard et Alison, dite Ali, sont en couple depuis deux ans quand l’ex d’Edouard publie un #MeToo dans lequel elle accuse un de leurs amis de l’avoir violée. Au cours des quelques heures qui suivent, le destin d’Edouard et d’Ali bascule à tout jamais…

Alternant les voix d’Edouard et d’Ali, Déborah Saïag et Mika Tard signent un thriller psychologique haletant qui questionne la complexité de l’ère #MeToo et les répercussions d’une accusation de viol au sein d’un groupe d’amis.

D’une écriture vive et contemporaine, Ta main sur ma bouche explore la zone grise et nous force à nous interroger : qu’aurions-nous fait à leur place ?

La Quincave 17, Rue Bréa 75006 Paris

Contact : https://1bouquin1vin.com/ 1bouquin.1vin@gmail.com https://www.facebook.com/1bouquin1vin/ https://www.facebook.com/1bouquin1vin/ https://1bouquin1vin.com/

1bouquin1vin Affiche Ta main sur ma bouche