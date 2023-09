Cet évènement est passé 1 bouquin 1 vin : Rencontre littéraire avec Charline Effah La Quincave Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition 1 bouquin 1 vin fait sa rentrée littéraire avec Charline Effah, autour du roman « Les femmes de Bidibidi », qui s’intéresse aux corps des femmes meurtris par la guerre. Dans le cadre de Lire les femmes*, nous recevons le 24 septembre 2023 à 18h l’autrice Charline Effah pour présenter son dernier roman Les femmes de Bidibidi. Charline Effah est née au Gabon. Elle est arrivée en France pour réaliser une thèse de doctorat en littérature. Cheffe d’entreprise, elle vit entretemps à Paris, travaillant de jour et écrivant la nuit. Les femmes de Bidibidi clôt un cycle sur le corps de la femme (N’être se penchant sur les corps cachés et La danse de Pilar sur les corps instrumentalisés). Après la mort de son père, Minga part à la recherche de sa mère qui avait fuit les violences conjugales pour exercer en tant qu’infirmière dans des camps de réfugiés. Les traces de sa mère mènent Minga jusqu’au camp de réfugié de Bidibidi, où elle devra faire face à des vies et corps malmenés et maltraités par des guerres sans raison. * Lire les femmes est un une initiative de l’association 1 bouquin 1 vin qui a pour but de mettre en valeur l’écriture des femmes et celle du féminisme. La Quincave 17, Rue Bréa 75006 Paris Contact : https://1bouquin1vin.com/ 1bouquin.1vin@gmail.com https://www.facebook.com/1bouquin1vin/ https://www.facebook.com/1bouquin1vin/ https://1bouquin1vin.com/

Charline Effah

