La Féérie des Eaux du Grand Rex 1 Boulevard Poissonnière Paris, 26 novembre 2023, Paris.

Paris,Paris

Cette année encore, en famille, laissez-vous porter par la magie de noël et retrouvez le film de fin d’année dans la grande salle du Rex redécorrée pour l’occasion !.

2023-11-26 fin : 2023-01-07 . .

1 Boulevard Poissonnière Le Grand Rex

Paris 75002 Paris Île-de-France



Once again this year, let yourself be carried away by the magic of Christmas and watch the end-of-year film in the Rex’s large auditorium, redecorated for the occasion!

Un año más, toda la familia podrá disfrutar de la magia de la Navidad viendo la película de fin de año en el auditorio principal del Rex, redecorado para la ocasión

Lassen Sie sich auch dieses Jahr wieder vom Weihnachtszauber mitreißen und schauen Sie sich den Jahresendfilm im großen Saal des Rex an, der für diesen Anlass neu dekoriert wurde!

Mise à jour le 2023-11-16 par Choose Paris Region