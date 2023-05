DÎNER À 4 MAINS DOMAINE DE VERCHANT 1 boulevard Philippe Lamour, 9 juin 2023, Castelnau-le-Lez.

Castelnau-le-Lez,Hérault

Le vendredi 9 juin à Marcelle, restaurant gastronomique du Domaine de Verchant, le Chef des lieux, Alexandre Caillaud, reçoit le Chef multi-étoilé Nicolas Sale, 10e Chef du Ritz Paris et Chef de l’année 2017.

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 . EUR.

1 boulevard Philippe Lamour

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie



On Friday, June 9 at Marcelle, the gourmet restaurant of the Domaine de Verchant, the Chef of the place, Alexandre Caillaud, receives the multi-starred Chef Nicolas Sale, 10th Chef of the Ritz Paris and Chef of the Year 2017

El viernes 9 de junio en Marcelle, el restaurante gastronómico del Domaine de Verchant, el Chef del lugar, Alexandre Caillaud, recibe al multiestrellado Chef Nicolas Sale, 10º Chef del Ritz París y Chef del Año 2017

Am Freitag, den 9. Juni im Marcelle, dem Gourmetrestaurant der Domaine de Verchant, empfängt der Chef des Hauses, Alexandre Caillaud, den mehrfach mit Sternen ausgezeichneten Koch Nicolas Sale, 10. Chefkoch des Ritz Paris und Koch des Jahres 2017

Mise à jour le 2023-05-22 par OT MONTPELLIER