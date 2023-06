Expo autour des femmes dans le Jazz 1 Boulevard Main Niort, 26 juin 2023, Niort.

Dans le cadre du Niort Jazz Festival, Jazz à Niort propose une exposition autour des femmes dans le Jazz du 26 juin au 30 juillet, à la Médiathèque.

Qu’elles soient instrumentistes ou chanteuses, les femmes ont marqué de leur empreinte la grande histoire du Jazz. De Bessie Smith à Melody Gardot, en passant par Billie Holiday ou Carla Bley, venez découvrir au travers des pochettes de disques vinyles et autres illustrations retraçant leur histoire inscrite dans la légende de cette musique qui n’en finit pas de bien vieillir.

Plus d’informations sur mediatheques.niortagglo.fr

Source : Vivre à Niort dedans dehors programme mai – juin 2023.

As part of the Niort Jazz Festival, Jazz à Niort presents an exhibition on women in jazz from June 26 to July 30, at the Médiathèque.

Whether instrumentalists or singers, women have left their mark on the great history of jazz. From Bessie Smith to Melody Gardot, via Billie Holiday and Carla Bley, come and discover through vinyl record sleeves and other illustrations the story of these women who are part of the legend of this music that never ceases to age well.

Further information on mediatheques.niortagglo.fr

Source: Vivre à Niort dedans dehors program May – June 2023

En el marco del Festival de Jazz de Niort, Jazz à Niort organiza una exposición sobre las mujeres en el jazz, del 26 de junio al 30 de julio en la Médiathèque.

Ya sean instrumentistas o cantantes, las mujeres han dejado su huella en la gran historia del jazz. De Bessie Smith a Melody Gardot, pasando por Billie Holiday y Carla Bley, venga a descubrir a través de las fundas de discos de vinilo y otras ilustraciones la historia de estas mujeres que forman parte de la leyenda de esta música que no deja de envejecer bien.

Más información en mediatheques.niortagglo.fr

Fuente: Vivre à Niort dedans dehors programa mayo – junio 2023

Im Rahmen des Niort Jazz Festivals bietet Jazz à Niort vom 26. Juni bis 30. Juli in der Mediathek eine Ausstellung über Frauen im Jazz an.

Ob als Instrumentalistin oder Sängerin, Frauen haben der großen Geschichte des Jazz ihren Stempel aufgedrückt. Von Bessie Smith über Melody Gardot bis hin zu Billie Holiday oder Carla Bley: Entdecken Sie anhand von Schallplattenhüllen und anderen Illustrationen ihre Geschichte, die Teil der Legende dieser Musik ist, die immer noch gut gealtert ist.

Weitere Informationen unter mediatheques.niortagglo.fr

Quelle: Vivre à Niort dedans dehors Programm Mai – Juni 2023

