Stage théâtre et danse 1 Boulevard Jacques Nérisson Bressuire, 27 janvier 2024, Bressuire.

Bressuire Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 09:00:00

fin : 2024-01-28 13:00:00

Stage Théâtre et Danse pour Adultes.

D’abord, on met le corps en mouvement, puis on le met au service du groupe, on fait corps, on fait groupe.

Ensuite à travers une exploration des émotions, on développera cette « présence scénique », pour donner sa chance au silence, habiter l’immobilité..

EUR.

1 Boulevard Jacques Nérisson Maison des Arts

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Bocage Bressuirais