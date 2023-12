Ombre musicale 1 Boulevard Jacques Nérisson Bressuire, 13 janvier 2024 18:00, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Quand l’art plastique rencontre la musique, cela donne naissance à un théâtre d’ombre musicale. Guidés par la

créativité d’Anne-Sophie Delion et Etienne Guignier, les ateliers de l’association Le Grenier se joignent aux musiciens du

Conservatoire pour créer des paysages sonores et animer un théâtre d’ombre réalisé de leurs mains pour l’occasion, le

tout bercé par le saxophone d’Etienne. Un spectacle unique auquel se joignent les enfants de l’accueil de loisirs de Moncoutant-sur-Sèvre, suite aux interventions des deux artistes durant les vacances scolaires.

En partenariat avec l’association Le Grenier et le service jeunesse de l’Agglo2b, avec le soutien financier de la DRAC Nouvelle-Aquitaine..

1 Boulevard Jacques Nérisson Maison des Arts

When plastic art meets music, the result is a musical shadow theater. Guided by the creativity

by Anne-Sophie Delion and Etienne Guignier, the workshops of Le Grenier join musicians from the Conservatoire

Conservatoire musicians to create soundscapes and animate a shadow theater they had created themselves for the occasion

cradled by Etienne’s saxophone. A unique show featuring children from the Moncoutant-sur-Sèvre leisure center, following the two artists? interventions during the school vacations.

In partnership with the Le Grenier association and the Agglo2b youth department, with financial support from DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Cuando el arte visual se une a la música, el resultado es el teatro de sombras musical. Guiados por la creatividad

de Anne-Sophie Delion y Etienne Guignier, los talleres de la asociación Le Grenier se unen a los músicos del Conservatorio para crear paisajes sonoros y animar un teatro de sombras creado con sus propias manos para la ocasión

todo al son del saxofón de Etienne. Este espectáculo único será representado por los niños del centro de ocio de Moncoutant-sur-Sèvre, tras las actuaciones de los dos artistas durante las vacaciones escolares.

En colaboración con la asociación Le Grenier y el servicio de juventud Agglo2b, con el apoyo financiero de la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Wenn bildende Kunst auf Musik trifft, entsteht ein musikalisches Schattentheater. Geleitet von der

kreativität von Anne-Sophie Delion und Etienne Guignier werden die Ateliers des Vereins Le Grenier mit den Musikern des Konservatoriums zusammenarbeiten

Conservatoire zusammen, um Klanglandschaften zu schaffen und ein Schattentheater zu animieren, das sie für diesen Anlass mit ihren Händen gebaut haben

das Ganze wird von Etiennes Saxophon begleitet. Ein einzigartiges Spektakel, zu dem auch die Kinder des Freizeitzentrums von Moncoutant-sur-Sèvre beitragen, nachdem die beiden Künstler während der Schulferien aufgetreten sind.

In Partnerschaft mit dem Verein Le Grenier und dem Jugenddienst der Agglo2b, mit der finanziellen Unterstützung der DRAC Nouvelle-Aquitaine.

