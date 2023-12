Conférence musicale autour de Brahms 1 Boulevard Jacques Nérisson Bressuire, 12 janvier 2024 18:30, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Pianiste, chef d’orchestre, pédagogue à la vaste culture et directeur de l’Orchestre de Chambre NouvelleAquitaine, Jean-François Heisser partage ses connaissances musicales, historiques et artistiques sur l’un des plus grands compositeurs de la période romantique : Johannes Brahms. Aussi passionnant que passionné, il illustre ses propos au piano..

2024-01-12 fin : 2024-01-12 . EUR.

1 Boulevard Jacques Nérisson Maison des Arts

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Pianist, conductor, teacher and director of the Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, Jean-François Heisser shares his musical, historical and artistic knowledge of one of the greatest composers of the Romantic period: Johannes Brahms. As passionate as he is impassioned, he illustrates his remarks on the piano.

Pianista, director de orquesta, profesor y director de la Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, Jean-François Heisser comparte sus conocimientos musicales, históricos y artísticos sobre uno de los más grandes compositores del Romanticismo: Johannes Brahms. Tan apasionado como apasionado, ilustra sus observaciones al piano.

Jean-François Heisser, Pianist, Dirigent, Pädagoge mit breitem Hintergrund und Leiter des Orchestre de Chambre NouvelleAquitaine, teilt seine musikalischen, historischen und künstlerischen Kenntnisse über einen der größten Komponisten der Romantik: Johannes Brahms. Ebenso mitreißend wie leidenschaftlich illustriert er seine Ausführungen am Klavier.

