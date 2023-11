Théâtre – Seulement ça (Solo?) 1 Boulevard Jacques Nérisson Bressuire, 14 décembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Vu comme ça (comme quoi ?), avec Patrick Dupé et Manuel Bouchard.

Ce serait un texte à la première personne (la première à entrer en scène, à hanter la scène, à tenter une scène), combiné à d’autres premières personnes, issues de textes d’auteurs, de scènes de théâtre, et qui surgissent un peu au hasard du texte premier.

Au hasard ? Alors vu comme ça….

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . EUR.

1 Boulevard Jacques Nérisson Maison des arts

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Vu comme ça (comme quoi?), with Patrick Dupé and Manuel Bouchard.

It would be a first-person text (the first to enter the stage, to haunt the stage, to attempt a scene), combined with other first persons, taken from texts by other authors, from theater scenes, and who emerge somewhat at random from the first text.

Random? Seen like that…

Vu comme ça (comme quoi?), con Patrick Dupé y Manuel Bouchard.

Se trataría de un texto en primera persona (el primero que entra en escena, que ronda el escenario, que intenta una escena), combinado con otras primeras personas, tomadas de textos de otros autores, de escenas teatrales, y que surgen un poco al azar del primer texto.

¿Por casualidad? Visto así…

Vu comme ça (wie was?), mit Patrick Dupé und Manuel Bouchard.

Es wäre ein Text in der ersten Person (die erste Person, die die Bühne betritt, auf der Bühne spukt, eine Szene versucht), kombiniert mit anderen ersten Personen, die aus Texten von Autoren oder Theaterszenen stammen und ein wenig zufällig aus dem ersten Text auftauchen.

Zufällig? Also so gesehen

