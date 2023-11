Atelier – Ecrire au pays du soleil levant 1 Boulevard Jacques Nérisson Bressuire, 9 décembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Atelier d’écriture animé par la Mine Heureuse et les pianistes.

À partir de 14 ans, sur inscription auprès du Conservatoire avant le 1er décembre..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. EUR.

1 Boulevard Jacques Nérisson Maison des Arts

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Writing workshop led by Mine Heureuse and the pianists.

For ages 14 and up, register with the Conservatoire before December 1.

Taller de escritura dirigido por La Mine Heureuse y los pianistas.

A partir de 14 años, inscríbase en el Conservatorio antes del 1 de diciembre.

Schreibworkshop unter der Leitung von La Mine Heureuse und den Pianisten.

Ab 14 Jahren, mit Anmeldung beim Konservatorium bis zum 1. Dezember.

