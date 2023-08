CONFÉRENCE UTL – VIOLLET LEDUC, LES ARCHITECTES RESTAURATEURS DU 19° SIÈCLE 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte, 23 avril 2024, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

L’Université temps libre vous propose une conférence sur les architectes du 19e siècle par M. Christian GENSBEITEL, maître de conférences en histoire médiévale, Université Bordeaux Montaigne.

2024-04-23 fin : 2024-04-23 . .

1 Boulevard Hoche Amphithéâtre du Lycée Bel-Air

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



The Université temps libre invites you to a lecture on 19th-century architects by Christian GENSBEITEL, lecturer in medieval history at Bordeaux Montaigne University

La Université temps libre le invita a una conferencia sobre los arquitectos del siglo XIX a cargo de Christian GENSBEITEL, profesor de Historia Medieval en la Universidad Montaigne de Burdeos

Die Université temps libre bietet Ihnen einen Vortrag über die Architekten des 19. Jahrhunderts von Herrn Christian GENSBEITEL, Dozent für mittelalterliche Geschichte, Universität Bordeaux Montaigne

