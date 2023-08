CONFÉRENCE UTL – LA RELOCALISATION DU MONDE 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte, 20 février 2024, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

Par M. Cyrille P. COUTANSAIS , directeur du département recherches du Centre d’Etudes Stratégiques de la Marine..

2024-02-20 fin : 2024-02-20 . .

1 Boulevard Hoche Amphithéâtre du lycée Bel-Air

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



By Mr. Cyrille P. COUTANSAIS , Director of the Research Department at the Centre d?Etudes Stratégiques de la Marine.

Por Cyrille P. COUTANSAIS , Director del Departamento de Investigación del Centro de Estudios Estratégicos de la Marina.

Von Cyrille P. COUTANSAIS , Leiter der Forschungsabteilung des Centre d’Etudes Stratégiques de la Marine (Zentrum für strategische Studien der Marine).

Mise à jour le 2023-08-26 par Vendée Expansion