CONFÉRENCE UTL – L’ARABIE SAOUDITE: QUEL AVENIR ? 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte, 13 février 2024, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

L’Université temps libre vous propose une conférence sur l’Arabie Saoudite par M. Christian BERNARD Agrégé d’histoire honoraire, Vice président de l’Institut Jacques Cartier, membre de l’Institut d’étude des religions et de la laïcité..

2024-02-13 fin : 2024-02-13 . .

1 Boulevard Hoche Amphithéâtre du Lycée Bel-Air

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



The Université temps libre invites you to a lecture on Saudi Arabia by Mr. Christian BERNARD, Honorary History Professor, Vice President of the Institut Jacques Cartier, member of the Institut d?étude des religions et de laïcité.

La Université temps libre le invita a una conferencia sobre Arabia Saudí a cargo del Sr. Christian BERNARD, Profesor Honorario de Historia, Vicepresidente del Institut Jacques Cartier, miembro del Institut d’étude des religions et de laïcité.

Die Université temps libre bietet Ihnen einen Vortrag über Saudi-Arabien von Herrn Christian BERNARD Agrégé d’histoire honoraire, Vizepräsident des Institut Jacques Cartier, Mitglied des Institut d’étude des religions et de la laïcité.

Mise à jour le 2023-08-26 par Vendée Expansion