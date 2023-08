CONFÉRENCE UTL – L’AFGHANISTAN : ACTUALITÉ ET IMPACT SUR LA VIE QUOTIDIENNE. 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte, 23 janvier 2024, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

L’Université temps libre vous propose une conférence sur l’Afghanistan L’Afghanistan, par Mme Françoise HOSTALIER, Inspecteur général honoraire de l’éducation nationale. Ancienne députée et secrétaire d’état de l’enseignement scolaire. Spécialiste de l’Afghanistan ..

2024-01-23 fin : 2024-01-23 . .

1 Boulevard Hoche Amphithéâtre du Lycée Bel-Air

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



The Université temps libre invites you to a lecture on Afghanistan Afghanistan, by Françoise HOSTALIER, Honorary General Inspector of the French Ministry of Education. Former Member of Parliament and Secretary of State for Education. Specialist in Afghanistan.

La Université temps libre le invita a una conferencia sobre Afganistán a cargo de Françoise HOSTALIER, Inspectora General Honoraria del Ministerio de Educación francés. Ex parlamentaria y Secretaria de Estado de Educación. Especialista en Afganistán.

Die Université temps libre bietet Ihnen einen Vortrag über Afghanistan Afghanistan, von Frau Françoise HOSTALIER, Ehrengeneralinspektorin des Bildungsministeriums. Ehemalige Abgeordnete und Staatssekretärin für Schulbildung. Spezialistin für Afghanistan.

