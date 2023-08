CONFÉRENCE UTL – LES VOLCANS 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte, 9 janvier 2024, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

Par M. Claude GRANPEY, professeur d’anglais, mais aussi passionné de volcanologie et de photographie..

2024-01-09 fin : 2024-01-09 . .

1 Boulevard Hoche Amphithéâtre du lycée Bel-Air

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



By Claude GRANPEY, English teacher and volcanology and photography enthusiast.

Por el Sr. Claude GRANPEY, profesor de inglés, pero también apasionado de la vulcanología y la fotografía.

Von Herrn Claude GRANPEY, Englischlehrer, aber auch leidenschaftlicher Vulkanologe und Fotograf.

