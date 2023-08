CONFÉRENCE UTL – SYDNEY BECHET, LA MUSIQUE C’EST MA VIE 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte, 24 octobre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

Par M. Jacques RAVENEL, saxophoniste et enseignant au Conservatoire de Rennes.

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . .

1 Boulevard Hoche Amphithéâtre du lycée Bel-Air

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



By Jacques RAVENEL, saxophonist and teacher at the Rennes Conservatoire

Por Jacques RAVENEL, saxofonista y profesor del Conservatorio de Rennes

Von Herrn Jacques RAVENEL, Saxophonist und Lehrer am Conservatoire de Rennes

