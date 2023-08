CONFÉRENCE UTL – CHÂTEAUX DE VENDÉE DU MOYEN ÂGE AU XVIII° SIÈCLE 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte, 19 septembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

L’Université temps libre vous propose une conférence par Mme Pauline RETAILLEAU, historienne de l’architecture et guide conférencière..

2023-09-19 fin : 2023-09-19 . .

1 Boulevard Hoche Amphithéâtre du Lycée Bel-Air

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



The Université temps libre invites you to a lecture by Pauline RETAILLEAU, architectural historian and tour guide.

La Université temps libre le invita a una conferencia de Pauline RETAILLEAU, historiadora de la arquitectura y guía.

Die Université temps libre bietet Ihnen einen Vortrag von Frau Pauline RETAILLEAU, Architekturhistorikerin und Fremdenführerin.

Mise à jour le 2023-08-26 par Vendée Expansion