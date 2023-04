Sortie nature : La pêche à pied à Sainte-Adresse 1 Boulevard Foch, 25 juillet 2023, Sainte-Adresse.

Sortie nature animée par Aquacaux.

Dans les rochers à marée basse, muni d’un seau et d’une épuisette, observez la vie marine. Initiation à la notion de respect du milieu naturel.

Rendez-vous devant le bar du bout du monde, 1 boulevard Foch à Sainte-Adresse.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html.

2023-07-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-25 . .

1 Boulevard Foch

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie



Nature outing led by Aquacaux.

In the rocks at low tide, equipped with a bucket and a net, observe the marine life. Introduction to the notion of respecting the natural environment.

Meeting point in front of the « Bar du bout du monde », 1 boulevard Foch in Sainte-Adresse.

Reservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Excursión por la naturaleza dirigida por Aquacaux.

En las rocas con marea baja, equipados con un cubo y una red, observar la vida marina. Iniciación a la noción de respeto del medio natural.

Cita frente al bar del fin del mundo, 1 boulevard Foch en Sainte-Adresse.

Reservas: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Von Aquacaux geleiteter Naturausflug.

In den Felsen bei Ebbe, mit Eimer und Kescher ausgestattet, beobachten Sie das Meeresleben. Einführung in den Begriff des Respekts für die natürliche Umwelt.

Treffpunkt vor der Bar du bout du monde, 1 boulevard Foch in Sainte-Adresse.

Reservierung: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

