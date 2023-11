Sals’Halloween 1 Boulevard Émile Zola Guéret, 31 octobre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Soirée Salsa pour Halloween organisée par Le Barry Lindon avec Salsa Callejera.

Venez déguisé !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

1 Boulevard Émile Zola

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Salsa Halloween party organized by Le Barry Lindon with Salsa Callejera.

Come in costume!

Noche de salsa para Halloween organizada por Le Barry Lindon con Salsa Callejera.

¡Ven disfrazado!

Salsa-Abend zu Halloween, organisiert vom Le Barry Lindon mit Salsa Callejera.

Kommen Sie verkleidet!

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Grand Guéret