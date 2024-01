Découverte de la Camargue en 4X4 avec Camargue Alpilles Safari 1 Boulevard Emile Fassin Arles, lundi 1 janvier 2024.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Partez à la découverte de la Camargue. En 4X4, ce safari vous fera découvrir un moment exceptionnel.

Découvrez les étangs et les marais, là où vivent les flamants roses et de nombreux autres oiseaux et passez dans plusieurs domaines privés où vous admirerez les taureaux et chevaux de race Camargue fiers représentants de cette Terre d’exception.



Longez le bord de la réserve naturelle : vous êtes au coeur du Parc Naturel Régional de Camargue.



Tous les circuits sont commentés par les guides passionnés et férus de culture provençale et camarguaise. Ils vous feront découvrir les coins les plus secrets et réaliser de magnifiques photos.

1 Boulevard Emile Fassin Derrière l’Office de Tourisme

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-03 par Office de Tourisme d’Arles