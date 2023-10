Les 20 ans de Bachi Bouzouk 1 Boulevard des Pyrénées Pau, 13 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Oyez oyez moussaillons et marins d’eau douce, les Bachi-Bouzouk vous invitent à la fête !

La librairie souffle bientôt sa vingtième bougie, c’est pourquoi nous vous convions à un week-end exceptionnel.

Rendez-vous les 13 et 14 octobre au Pavillon des Arts (sous le funiculaire) à la rencontre de celles et ceux qui ont fait l’histoire de la librairie.

Merci à tous nos partenaires pour leur soutien.

2023-10-13 fin : 2023-10-14 . .

1 Boulevard des Pyrénées Pavillon des Arts

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Oyez oyez moussaillons et marins d’eau douce, les Bachi-Bouzouk invite you to the party!

The bookshop will soon be celebrating its twentieth anniversary, so we’d like to invite you to an exceptional weekend.

Join us on October 13 and 14 at the Pavillon des Arts (under the funicular railway) to meet the men and women who have shaped the history of the bookshop.

Thanks to all our partners for their support

¡Oyez oyez moussaillons et marins d’eau douce, les Bachi-Bouzouk te invitan a la fiesta!

Próxima a celebrar su vigésimo aniversario, la librería le invita a un fin de semana excepcional.

Acompáñenos los días 13 y 14 de octubre en el Pavillon des Arts (bajo el funicular) para conocer a los hombres y mujeres que han forjado la historia de la librería.

Gracias a todos nuestros socios por su apoyo

Oyez oyez moussaillons et marins d’eau douce, les Bachi-Bouzouk vous invitent à la fête!

Die Buchhandlung bläst bald ihre zwanzigste Kerze aus, weshalb wir Sie zu einem außergewöhnlichen Wochenende einladen.

Treffen Sie sich am 13. und 14. Oktober im Pavillon des Arts (unter der Standseilbahn), um die Menschen zu treffen, die die Geschichte der Buchhandlung geprägt haben.

Vielen Dank an alle unsere Partner für ihre Unterstützung

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Pau