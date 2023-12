AVANT PREMIÈRE: LE DERNIER JAGUAR 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Catégories d’Évènement: Gérardmer

Vosges AVANT PREMIÈRE: LE DERNIER JAGUAR 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer, 14 janvier 2024, Gérardmer. Gérardmer Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-14 14:00:00

fin : 2024-01-14 Avant première du film: Le dernier jaguar avec la présence de son réalisateur, Gilles de Maistre..

Avant première du film: Le dernier jaguar avec la présence de son réalisateur, Gilles de Maistre.Tout public 4 EUR.

1 Boulevard de Saint Dié Maison de la Culture et des Loisirs

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est

Mise à jour le 2023-12-24 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Détails Catégories d’Évènement: Gérardmer, Vosges Autres Code postal 88400 Lieu 1 Boulevard de Saint Dié Adresse 1 Boulevard de Saint Dié Maison de la Culture et des Loisirs Ville Gérardmer Departement Vosges Lieu Ville 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Latitude 48.0703941442235 Longitude 6.8708324432373 latitude longitude 48.0703941442235;6.8708324432373

1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gerardmer/