CONCERT – TRISTAN DECAMPS 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer, 16 décembre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Tristan DECAMPS est un artiste, compositeur et interprète. Claviériste et chanteur du groupe « ANGE ».. Tout public

Samedi 2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 . 5 EUR.

1 Boulevard de Saint Dié Maison de la Culture et des Loisirs

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Tristan DECAMPS is an artist, composer and performer. Keyboardist and singer with the group « ANGE ».

Tristan DECAMPS es artista, compositor e intérprete. Teclista y cantante del grupo « ANGE ».

Tristan DECAMPS ist ein Künstler, Komponist und Performer. Er ist Keyboarder und Sänger der Band « ANGE ».

