AVANT PREMÈRE – VIVRE AVEC LES LOUPS 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer, 1 décembre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Jean-Michel Bertrand nous parle du loup d’une toute autre manière dans son documentaire. Billetterie en description.. Tout public

Vendredi 2023-12-08 18:30:00 fin : 2023-12-08 . 6.5 EUR.

1 Boulevard de Saint Dié Maison de la Culture et des Loisirs

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Jean-Michel Bertrand tells us about the wolf in a completely different way in his documentary. Ticketing in description.

Jean-Michel Bertrand nos habla del lobo de una forma completamente diferente en su documental. Detalles de la venta de entradas.

Jean-Michel Bertrand erzählt in seinem Dokumentarfilm auf eine ganz andere Art und Weise vom Wolf. Tickets in der Beschreibung.

