SPECTACLE – LES ELLES DE LA FORÊT 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer, 2 décembre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Conte musical par la compagnie « A la lueur des contes ».. Tout public

Samedi 2023-12-02 20:30:00 fin : 2023-12-02 21:46:00. 12 EUR.

1 Boulevard de Saint Dié Maison de la Culture et des Loisirs

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Musical tale by the « A la lueur des contes » company.

Narración musical a cargo de la compañía « A la lueur des contes ».

Musikalisches Märchen von der Theatergruppe « A la lueur des contes ».

