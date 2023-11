CONFÉRENCE – THÈME DE L’EAU 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer, 30 novembre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Conférence – débat autour d’un sujet majeur: L’eau. Animé par des grands spécialistes du sujet.. Adultes

Jeudi 2023-11-30 20:00:00 fin : 2023-11-30 . 0 EUR.

1 Boulevard de Saint Dié Maison de la Culture et des Loisirs

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Conference and debate on a major subject: water. Led by leading specialists in the field.

Conferencia y debate sobre un tema capital: el agua. A cargo de destacados especialistas en la materia.

Konferenz und Diskussion über ein wichtiges Thema: Wasser. Moderiert von führenden Experten.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES