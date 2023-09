CONCERT – ROCK’O’LAC 1 Boulevard de Saint-Dié Gérardmer, 24 novembre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

25ème édition du Festival Rock’O’Lac avec Astonvilla et My red noise.. Tout public

Vendredi 2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 . 25 EUR.

1 Boulevard de Saint-Dié Maison de la Culture et des Loisirs

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



25th edition of the Rock’O’Lac Festival with Astonvilla and My red noise.

25º Festival Rock’O’Lac con Astonvilla y My red noise.

25. Ausgabe des Festivals Rock’O’Lac mit Astonvilla und My red noise.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES