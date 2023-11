MOIS DU DOC – WHITE RIOT (VOST) 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer, 22 novembre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Documentaire musical de Rubika Shah. Tarif unique.. Tout public

Mercredi 2023-11-22 18:30:00 fin : 2023-11-22 . 4 EUR.

1 Boulevard de Saint Dié Maison de la Culture et des Loisirs

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Music documentary by Rubika Shah. One price.

Documental musical de Rubika Shah. Un precio.

Musikdokumentarfilm von Rubika Shah. Einzeltarif.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES