MOIS DU DOC – SUZANNE JOUR APRÈS JOUR 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer, 15 novembre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Documentaire de Stéphane Machematin et Serge Steyer. Tarif unique.. Tout public

Mercredi 2023-11-15 18:30:00 fin : 2023-11-15 . 4 EUR.

1 Boulevard de Saint Dié Maison de la Culture et des Loisirs

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Documentary by Stéphane Machematin and Serge Steyer. Single admission.

Documental de Stéphane Machematin y Serge Steyer. Precio de una entrada.

Dokumentarfilm von Stéphane Machematin und Serge Steyer. Einheitlicher Tarif.

