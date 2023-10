THÉÂTRE – MANGER 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer, 11 novembre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Théâtre burlesque. Un spectacle proposé par la compagnie Zygomatic. Quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de l’humour pour nous plonger dans l’histoire de l’homme et de son alimentation.. Tout public

Samedi 2023-11-11 20:30:00 fin : 2023-11-11 21:35:00. 12 EUR.

1 Boulevard de Saint Dié Maison de la Culture et des Loisirs

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Burlesque theater. A show put on by the Zygomatic company. Four actor-singers use humor to plunge us into the history of man and his food.

Teatro burlesco. Un espectáculo de la compañía Zygomatic. Cuatro actores-cantantes nos sumergen con humor en la historia del hombre y su alimentación.

Theater mit burlesken Elementen. Eine Aufführung der Kompanie Zygomatic. Vier Schauspieler und Sänger wählen die Waffen des Humors, um uns in die Geschichte des Menschen und seiner Ernährung einzutauchen.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES