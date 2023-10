GRAINES DES TOILES – QUIZZ 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer, 29 octobre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

À l’issue de la projection « Nina et le secret du hérisson », venez tester vos connaissances sur le film. (détails en pièce jointe). Enfants

Dimanche 2023-10-29 14:00:00 fin : 2023-10-29 . .

1 Boulevard de Saint Dié Maison de la Culture et des Loisirs

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



After the screening of « Nina and the Hedgehog’s Secret », come and test your knowledge of the film (details attached)

Tras la proyección de « Nina y el secreto del erizo », ven a poner a prueba tus conocimientos sobre la película (se adjuntan detalles)

Im Anschluss an die Vorführung « Nina und das Geheimnis des Igels » können Sie Ihr Wissen über den Film testen (Details in der Anlage)

Mise à jour le 2023-10-16 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES