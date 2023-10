GRAINES DES TOILES – ANTARCTICA 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer, 26 octobre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Diffusion du documentaire « Antarctica » suivie d’une discussion animé par le photographe Vincent Munier.. Tout public

Jeudi 2023-10-26 20:00:00 fin : 2023-10-26 . 0 EUR.

1 Boulevard de Saint Dié Maison de la Culture et des Loisirs

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Screening of the documentary « Antarctica » followed by a discussion moderated by photographer Vincent Munier.

Proyección del documental « Antártida » seguida de un coloquio dirigido por el fotógrafo Vincent Munier.

Ausstrahlung des Dokumentarfilms « Antarctica » mit anschließender Diskussion unter der Leitung des Fotografen Vincent Munier.

